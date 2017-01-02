 صورة عجيبة من الجو لكثبان رملية بصحراء الدهناء .. “مُسن أرهقه الزمان” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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صورة عجيبة من الجو لكثبان رملية بصحراء الدهناء .. “مُسن أرهقه الزمان” !

صورة عجيبة من الجو لكثبان رملية بصحراء الدهناء .. “مُسن أرهقه الزمان” !
المناطق - الرياض

أخذت هذه الصورة الجوية العجيبة لأحد كثبان صحراء الدهناء في المملكة، وقد تبدو وكأنها عين مسن قد أرهقه الزمن وكثرت به التجاعيد.

وصحراء الدهناء هي صحراء رملية حمراء في الجزيرة العربية تمتد من النفود شمالاً إلى الربع الخالي، وهي عبارة عن شريط رملي ضيق يتراوح عرضه ما بين 40 و80 كيلو متر، ويمتد على شكل قوس من الشمال إلى الجنوب لمسافة تزيد على 1000 كيلو متر بمحاذاة جبل طويق.

وتصل صحراء الدهناء بين صحراء النفود الكبير في شمال الجزيرة وصحراء الربع الخالي في جنوبها، كما تشكل عند الكثير من الجغرافيين الحد الفاصل بين المنطقة الوسطى والأحساء.

وتتشكل الدهناء من كثبان رملية عالية تمتد بشكل طولي وتسمى “عروقاً”،وتصطدم بها أودية نجد لتشكل بعد هطول الأمطار تجمعات مائية تتحول بعد جفاف ماءها إلى روضات غناء كروضة التنهات وروضة خريم.

ويغلب على صحراء الدهناء اللون الأحمر نظراً لاحتوائها على أكسيد الحديد، فتشابه بذلك صحراء النفود الكبير، كما تبعد حوالي 90 كيلو متر عن الرياض، وحوالي 150 كيلو متر عن مدينة الهفوف مقر محافظة الأحساء.

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