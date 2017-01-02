 أزمة غاز في إيران بعد وقف تركمانستان الإمدادات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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أزمة غاز في إيران بعد وقف تركمانستان الإمدادات

أزمة غاز في إيران بعد وقف تركمانستان الإمدادات
المناطق - يوسف المطيري

دعت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، اليوم، المستهلكين إلى تقليص استهلاك الغاز بعد أن أوقفت “تركمانستان” تصدير الغاز إلى إيران، يوم أمس الأحد، بعد خلاف طويل حول عدم التزام إيران بدفع متأخرات الغاز لتركمانستان منذ ما يقارب العشر سنوات.

وقالت شركة الغاز الإيراني في بيان لها أمس، “أوقفت تركمانستان بشكل مفاجئ وغير منطقي ومناقض للاتفاقية.. إمدادات الغاز إلى إيران صباح اليوم الأحد مطالبة بالدفع السريع لمبالغ مثار خلاف”.

وعلى الرغم من امتلاك إيران لكميات هائلة من الغاز الطبيعي في جنوب إيران إلا أنه تجد صعوبة في نقله لمحافظاتها الشمالية الأمر الذي قاد إيران للاتفاق على استيراد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 أي منذ ما يقارب العشرون عاما.

وفي المقابل التزمت إيران بتصدير ما يعادل ما تستورده من تركمانستان عبر موانيها على الخليج العربي و منح قيمته لتركمانستان وهي الاتفاقية التي استمرت فيها إيران لمدة 10 سنوات ثم بدأت بالمماطلة العشر سنوات الأخيرة.

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