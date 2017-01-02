 الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات للأشقاء السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خلال عام.. مستثمرون يتلاعبون في فواتير استيراد قيمتها 4.3 مليار ريال “توقعات” فتاة لبنانية بالموت في تفجير باسطنبول تتحول إلى “حقيقة” الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات للأشقاء السوريين انتهاء تكليف “الشلهوب” رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون هجوم مسلح على مسجد في اسطنبول أزمة غاز في إيران بعد وقف تركمانستان الإمدادات محاكمة وكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف صورة عجيبة من الجو لكثبان رملية بصحراء الدهناء .. “مُسن أرهقه الزمان” ! وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الزّامل بالدمام والخبر شاهد.. لحظة هروب المهاجم من “حادث اسطنبول” وإطلاقه النار في الشارع اجتماع تنسيقي لانطلاقة الوحدات الضمانية بمحافظات وقری حائل كلمة مدير عام صحة تبوك في ذكرى البيعة

الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات للأشقاء السوريين

الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات للأشقاء السوريين
المناطق - الرياض

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في الجمهورية اللبنانية توزيع المساعدات الاغاثية المتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الاواني المنزلية والحقيبة الصحية، ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها في هذا الوقت، وهي “شقيقي دفئك هدفي 4” و “شقيقي سفرتك هنيه” و”شقيقي صحتك غالية”، حيث تم استهداف عدد 1595 عائلة سورية بواقع 9570 مستفيد، وذلك ضمن ثلاث محطات متتالية لتصل لمحطتها الثالثة والأربعين.

وجرى خلال هذه المحطه توزيع الكسوة الشتوية التي تنوعت بين البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة وأطقم الاواني المنزلية التي تلبي الاحتياج الفعلي لهم من ملحقات المائدة إضافة إلى حقيبة العناية الشخصية التي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أشار إلى ان الحملة تعمل بشكل دؤوب من خلال مكتبها في لبنان على ايصال المساعدات الاغاثية الى مستحقيها من الاشقاء اللاجئين السوريين، وتوزيعها عليهم بما يتوافق وتقلبات الطقس خاصة في المناطق شديدة البرودة، منوها الى انه سيتم مواصلة توزيع المساعدات الاغاثية خلال المحطات القادمة وفقا لجدول زمني واضح ومعد خصيصا لهذا الغرض .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>