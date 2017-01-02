الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات للأشقاء السوريين

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في الجمهورية اللبنانية توزيع المساعدات الاغاثية المتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الاواني المنزلية والحقيبة الصحية، ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها في هذا الوقت، وهي “شقيقي دفئك هدفي 4” و “شقيقي سفرتك هنيه” و”شقيقي صحتك غالية”، حيث تم استهداف عدد 1595 عائلة سورية بواقع 9570 مستفيد، وذلك ضمن ثلاث محطات متتالية لتصل لمحطتها الثالثة والأربعين.

وجرى خلال هذه المحطه توزيع الكسوة الشتوية التي تنوعت بين البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة وأطقم الاواني المنزلية التي تلبي الاحتياج الفعلي لهم من ملحقات المائدة إضافة إلى حقيبة العناية الشخصية التي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أشار إلى ان الحملة تعمل بشكل دؤوب من خلال مكتبها في لبنان على ايصال المساعدات الاغاثية الى مستحقيها من الاشقاء اللاجئين السوريين، وتوزيعها عليهم بما يتوافق وتقلبات الطقس خاصة في المناطق شديدة البرودة، منوها الى انه سيتم مواصلة توزيع المساعدات الاغاثية خلال المحطات القادمة وفقا لجدول زمني واضح ومعد خصيصا لهذا الغرض .