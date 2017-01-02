 “توقعات” فتاة لبنانية بالموت في تفجير باسطنبول تتحول إلى “حقيقة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خلال عام.. مستثمرون يتلاعبون في فواتير استيراد قيمتها 4.3 مليار ريال “توقعات” فتاة لبنانية بالموت في تفجير باسطنبول تتحول إلى “حقيقة” الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات للأشقاء السوريين انتهاء تكليف “الشلهوب” رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون هجوم مسلح على مسجد في اسطنبول أزمة غاز في إيران بعد وقف تركمانستان الإمدادات محاكمة وكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف صورة عجيبة من الجو لكثبان رملية بصحراء الدهناء .. “مُسن أرهقه الزمان” ! وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الزّامل بالدمام والخبر شاهد.. لحظة هروب المهاجم من “حادث اسطنبول” وإطلاقه النار في الشارع اجتماع تنسيقي لانطلاقة الوحدات الضمانية بمحافظات وقری حائل كلمة مدير عام صحة تبوك في ذكرى البيعة

“توقعات” فتاة لبنانية بالموت في تفجير باسطنبول تتحول إلى “حقيقة”

“توقعات” فتاة لبنانية بالموت في تفجير باسطنبول تتحول إلى “حقيقة”
المناطق - وكالات

تحولت توقعات الفتاة اللبنانية ريتا الشامي، بالموت في تفجير بإسطنبول إلى حقيقة، وذلك خلال ذهابها إلى المدينة التركية للاحتفال بعيد رأس السنة، حيث لقيت حتفها مع عشرات آخرين قُتلوا في هجوم على ملهى ليلي خلال الاحتفال بقدوم العام الجديد.

وذكر موقع “imlebanon” أن ريتا (26 عاماً) قالت لشقيقتها قبل أن تسافر إلى إسطنبول: “إن شاء الله منتسلى.. وأكتر شيء ممكن يصير إنوا موت بانفجار وإلحق أمي”.

وأضاف الموقع أن والد الفتاة الضحية تحدث وقال: “حاولت أن أمنعها لكنها لم تقبل البقاء، وقد قررت أن تذهب مع أصدقائها”.

كما نشر رسالة من ريتا أرسلتها لصديقتها قبل السفر إلى إسطنبول عبر فيس بوك، وقالت لها: “إنها ستذهب إلى إسطنبول ولكنها خائفة”، مشيراً أن ريتا هي الوحيدة بين أشقائها الشباب، وأن والدتها توفيت منذ أشهر.

وأكد هيثم الشامي نبأ مقتل شقيقته ريتا، في اعتداء اسطنبول. وذكر هيثم أنه سيغادر إلى تركيا عند الـ11 من مساء الأحد، لإجراء التدابير اللازمة لاستعادة جثة شقيقته.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية الأحد، أن “ثلاثة لبنانيين لقوا حتفهم في الهجوم”، وهم إلياس ورديني، وهيكل مسلم، وريتا الشامي. مضيفة أن “4 لبنانيين آخرين أصيبوا”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>