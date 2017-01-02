 “التدريب التقني” يعلن تأهيل أكثر من 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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“التدريب التقني” يعلن تأهيل أكثر من 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية

“التدريب التقني” يعلن تأهيل أكثر من 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, تأهيل 12351 سجيناً من خلال برامج التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة في السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون، بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم، ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن البرامج التدريبية المخصصة للسجناء يتمّ تقديمها في 36 معهداً داخل السجون بمختلف مناطق المملكة وتشمل التخصصات التالية: الكهرباء، والتمديدات الصحية، والحاسب الآلي، والخياطة، والحلاقة، والنجارة، والسمكرة والدهان، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف واللحام.
وأفاد أن الملتحق بالبرامج التدريبية يحصل على مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ريال طوال فترة التدريب، كما يحصل بعد تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق متطلبات سوق العمل .
وأكد العتيبي أن المؤسسة تعمل على التنسيق المستمر مع إدارات السجون في مختلف مناطق المملكة لتقديم التسهيلات لتقديم البرامج التدريبية، وتوفير الاحتياجات والتجهيزات لإيجاد بيئة تدريبية مناسبة يستطيع من خلالها النزيل أن يكتسب المهارات بجودة وإتقان، وتحت إشراف مدربين متخصصين.
وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة, إلى أن برنامج التدريب المهني في السجون الذي بدأ تنفيذه في عام 1425هـ, أسهم في تنمية مهارات العديد من النزلاء، وهيأهم التأهيل المهني المناسب للدخول في سوق العمل بعد انتهاء محكوميتهم.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع المديرية العامة للسجون, تعمل على التوسع في تقديم خدمة التدريب داخل السجون حيث سيتم خلال الفترة القادمة تشغيل عدد من المعاهد الجديدة .
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