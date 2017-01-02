 المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين

المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي وقع على أحد السجون في مملكة البحرين، وأسفر عن مقتل جندي.
وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل باستقرار أرضها وسلامة شعبها.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة الضحية ، ولمملكة البحرين حكومة وشعبا.

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