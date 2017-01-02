إنهيار سقف مسجد تحت الإنشاء واحتجاز 3 عمال بتبوك

المناطق – تبوك :

ذكر ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب / عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنـه في تمام الساعة ١٢:٣١ ظهرا من هذا اليوم الاثنين ورد بلاغ في مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك عن حادث انهيار بمسجد تحت الإنشاء بحي الريان وعلى الفور جرى انتقال فرق الإنقاذ وسيارة التدخل في حوادث الانهيارات من قوة الطواري الخاصه للدفاع المدني بمنطقة تبوك وعند الوصول اتضح الحادث عبارة عّن انهيار سطح مسجد بمساحة (٢٠*١٥) أثناء القيام بصبة السطح ونتج عن الحادث احتجاز عدد ثلاث حالات من العمالة حيث تم إخراج حالتين قبل وصول فرق الإنقاذ ، وتم فك الاحتجاز عن حالة واحدة وإخراجها ، وتم إسعافهم في الموقع ونقلهم عن طريق الهلال الاحمر والتحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث .