جمرك سلوى يحبط محاولة تهريب 1300 كجم من “التنباك”

أحبط جمرك سلوى محاولة لتهريب كمية من التنباك بلغت 1300 كجم, عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وحول تفصيل ذلك أوضح مدير عام جمرك سلوى علي العطوي أنه وردت للجمرك إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات بقصد المغادرة, وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة للشاحنة عُثر على عدد (50) كرتون مُخبأة بمخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب بمقدمة براد الشاحنة وعند تفتيشها تبيّن أنها تحتوي على مادة التنباك بلغت كميتها 1300كجم . مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير عام جمرك سلوى أن تهريب مادة التنباك كان لغرض التهرب من الرسوم الجمركية بدولة قطر, منوهاً بأن الجمارك السعودية تعمل على مكافحة التهريب بكافة أنواعه سواءً كان بقصد الدخول أو المغادرة.