بدأت أمس الأحد.. محافظ المؤسسة العامة للحبوب: انطلاق أعمال التخصيص لأربع شركات مطاحن بالمملكة

كشف معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه اعتبارًا من يوم أمس بدىء العمل الفعلي لشركات المطاحن، وذلك ضمن خطة زمنية محددة ومتدرجة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربعة تحت إدارة الدولة تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من هذا العام.وأوضح معاليه في تصريح صحفي اليوم أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير على الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق, مشيرًا إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى بتحول شركة المطاحن الرابعة هذا الأسبوع “بمشية الله”، سيتم البدء مباشرةً بتحول أعمال شركة المطاحن الأولى يوم الأحد 10 / 4/ 1438هـ , 8/ 1/ 2017م تليها شركة المطاحن الثالثة في 17 /4/ 1438هـ والموافق 15 /1/ 2017م وأخيراً شركة المطاحن الثانية بتاريخ 24 /4/ 1438هـ الموافق 22 /1/ 2017م.وأشار المهندس الفارس إلى أن المؤسسة وصندوق الإستثمارات العامة التزمتا بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيسالشركات الأربع بتاريخ 17 /10 /2016م ,ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء “القاضي بالموافقة على إتخاذ مايلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك”.وقدم معاليه بالشكر والتقدير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلى لجنة التوسع في الخصخصة على الدعم الذي لقيته المؤسسة العامة للحبوب في سبيل تسهيل خطة التحول, وإلى منسوبي المؤسسة كافة على المجهودات الكبيرة التي بذلت لإنطلاق العمل الفعلي للشركات دون التأثير على سير العمل في قطاع المطاحن والإنتاج وضمان توفير مادة الدقيق للمستهلكين دون اي عوائق ولله الحمد.