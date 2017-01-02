 دشن دوريات المرور السري الجديدة.. أمير الشرقية لمنسوبي المرور: نتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة اخوانكم المواطنين في كل مكان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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دشن دوريات المرور السري الجديدة.. أمير الشرقية لمنسوبي المرور: نتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة اخوانكم المواطنين في كل مكان بدأت أمس الأحد.. محافظ المؤسسة العامة للحبوب: انطلاق أعمال التخصيص لأربع شركات مطاحن بالمملكة أمير مكة يرأس الاجتماع الأول لجنة السلامة المرورية بالمنطقة جمرك سلوى يحبط محاولة تهريب 1300 كجم من “التنباك” إنهيار سقف مسجد تحت الإنشاء واحتجاز 3 عمال بتبوك المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين مجلس الوزراء يقرر عدم مطالبة “مؤسسة الموانئ” بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار مقرات عملها “التدريب التقني” يعلن تأهيل أكثر من 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية لجنة الأوقاف بغرفة الأحساء تبحث عقد شراكة استراتيجية لتنظيم بيئة أعمال حجج استحكام أعيان الأوقاف بلدية راس تنورة : إنذار ٤٠ منشأة مخالفة وإغلاق منشأتين خلال الشهر الماضي القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر أحرق مركبتين في الباحة أكثر من 26 شراكة لتعليم النماص: اليوم عقد شراكة مجتمعية جديدة مع مجمع لمعة أسناني

دشن دوريات المرور السري الجديدة.. أمير الشرقية لمنسوبي المرور: نتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة اخوانكم المواطنين في كل مكان

دشن دوريات المرور السري الجديدة.. أمير الشرقية لمنسوبي المرور: نتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة اخوانكم المواطنين في كل مكان
المناطق – فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية المركبات الجديدة للمرور السري بالمنطقة الشرقية ، كما اطلع سموه على نظام ” باشر ” لرصد المخالفات والذي أطلقته الإدارة العامة للمرور مؤخراً ، وخاطب سموه عبر مداخلة مع غرفة العمليات العاملين في الميدان من رجال المرور عبر الأجهزة الجديدة بقوله ” موفقين ونبارك لكم ماحصلتم عليه من أجهزة جديدة تساعدكم في أداء عملكم ، ونتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة اخوانكم المواطنين في كل مكان”.

 

وأكد سموه خلال استقباله مدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري وعدد من منسوبي مرور الشرقية على أهمية التواجد الميداني ورصد كافة الملاحظات والظواهر السلبية عبر الأجهزة والمعدات الحديثة التي وفرتها الدولة، بالإضافة إلى التعامل الحسن والتوجيه بالحسنى ، متمنيا سموه لهم التوفيق في أداء مهامهم.

 

فيما عبر مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري عن خالص شكره لتدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لأحدث معدات المرور وهي عبارة عن مركبات جديدة للمرور السري تقوم بمهامها اليومية في تعقب المخالفين ورصد المخالفات المسببة للخطورة ، بالإضافة إلى إطلاع سموه على نظام باشر الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويقوم بدور تسجيل المخالفات والحوادث إلكترونياً بسهولة وسرعة عالية لضمان عدم تأخير وتعطل حركة السيرة ، بحيث يتم قراءة لوحة المركبة وبالتالي يعطي معلومات المركبة عبر ربطه بنظام المعلومات الشامل.

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