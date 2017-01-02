بدء فعاليات معرض “الفيصل: شاهد وشهيد” بجامعة الجوف غدا

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، يُفتتح غداً الثلاثاء معرض (الفيصل: شاهد وشهيد) في الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بجامعة الجوف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبدالمحسن الأمين العام المساعد بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل مستشار سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ويهدف المعرض، الذي تستمرّ فعالياته شهراً كاملاً، إلى تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- بوصفه نموذجاً للقائد التاريخي، الذي يذكر الجميع مواقفه وخطبه ومبادراته التي أثّرت في العالم خلال مدة حكمه. ويشتمل المعرض على أهم مقتنيات الملك الفيصل الخاصة، وصور لأبرز مراحل حياته منذ الولادة حتى الاستشهاد، إضافةً إلى عددٍ من المخطوطات والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي توثّق تاريخ الفيصل وما أسداه من خدماتٍ للأمتين العربية والإسلامية على مدى أكثر من نصف قرن، وكذلك مجموعة من خطبه الشهيرة، وعدد من الوثائق المكتوبة والمرئية والصوتية التي تبرز مواقفه إزاء القضايا المحلية والإقليمية والدولية. ويوثّق المعرض مسيرة الفيصل الحافلة بالمواقف التاريخية والمبادرات المؤثّرة على مستوى الوطن والمنطقة والعالم.

وشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل -رئيس مجلس إدارة مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والمشرف العام على المعرض- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف على رعايته للمعرض، وتشريفه حفل الافتتاح، مؤكّداً أن المعرض يتناول سيرة ملك مظفّر قاد بلاده بحكمة وشجاعة، وكان لمواقفه التاريخية تأثير مفصلي وعميق في مختلف القضايا في عهده، إضافةً إلى دوره الكبير في إرساء دعائم وحدة الوطن وتنميته وتطويره في مختلف المجالات.