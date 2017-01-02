 28 من منسوبي صحة نجران من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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28 من منسوبي صحة نجران من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة

28 من منسوبي صحة نجران من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
المناطق - نجران

صدر قرار مدير عام شئون الموظفين بوزارة الصحة بترقية عدد من منسوبي وزارة الصحة من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة وبلغ عدد المترقين من منسوبي صحة نجران 28 موظف وهم :

احمد حسن المؤيد ،احمد محمد ناصر الشريف،احمد علي ربيعان آل إسحاق، شرفي علي جعفر المكرمي ، عبد الإله محمد حسن لعجم، حسن حسين الق ريشه، عادل محمد حمد الزبيدي ، عبد الفتاح عبد الله قوصع آل جعره، علي محمد صالح زبيد، عبد الله سعود حسن لعجم، علي عبد الله علي فنيس آل عباس،محمد راشد مهدي آل شيطه،صالح علي حمد آل عبيد،ظافر غرمان ظافر العمري،ظافر منصور صغير آل حارث،عبد الله محمد احمد المكرمي ، عبد الله محمد علي مسفر بني حشيش، علي هادي جعمل آل كليب، فشطان راشد محمد الدوسري، جميل محمد سعيد الاحمري ، حزام مطلق خزام المطيري ،مانع علي محمد سميطان آل سليمان، مانع محمد صالح آل سنان،مبارك عبد الرحمن محمد المطلقة، مبارك محمد مبارك اليامي ،محمد حمد حسن آل سوار،محمد معوضه ناصر آل معروف، هادي علي هادي آل دويس .

 

وصحة نجران تتقدم لكافة الزملاء المترقين بالتهاني والتبريكات متمنين لهم التوفيق .

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