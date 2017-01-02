تفاعل كبير مع الجبيلان في محاضرة ” يا بني أركب معنا” بالاحساء

افتتح عميد الكلية التقنية بالأحساء الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب وبحضور الداعية المعروف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الجبيلان المعرض المصاحب لفعاليات برنامج الأمن الفكري والذي يتضمن تفعيل خطط وبرامج المشروع الوطني من المخدرات “نبراس” في البيئات التدريبية ،وكذلك الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للأمن الفكري “يقظ” ، و مبادرة “نزاهة” لتحقيق التوعية والتثقيف لدى المتدربين ، حيث هذه البرامج تهدف إلى توعية الشباب بوجوب طاعة ولاة الأمر وتوعيتهم بالحذر من الأفكار الهدامة والسلوكيات المنحرفة وتوجيههم إلى الحفاظ على أمن ومكتسبات الوطن.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ وليد بن محمد الشويهين بأن البرنامج اشتمل على معرض توعوي بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد بالأحساء وتضمن رسائل وصور إيجابية عن نعمة الأمن , التفكير، حرب الأفكار, المفاسد التي تترتب على الخروج على ولاة الأمر، المصالح المترتبة على طاعة ولاة الأمر، العنف والجريمة ، أهمية الأمن الفكري ، دور الأسرة في تعزيز الأمن الفكري ، الإنترنت سلاح ذو حدين ، الإنترنت حتى نجعله مفيداً ، الألعاب الإلكترونية وغيرها من الرسائل.

كما أشتمل البرنامج على معرض عن التدخين بالتعاون مع جمعية “نقاء” بهدف نشر الوعي نحو أضرار التدخين وما يسببه من أمراض لإتلاف أجزاء الجسم، والحث على مبادرة المدخن للعلاج ، وقياس نسبة النيكوتين ، والتعرف على مخاطر التدخين من خلال عرض أفلام توعوية ومجسمات مصغرة.

وشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من الحضور الكبير للمحاضرة التوعية “يا بني أركب معنا” للداعية المعروف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الجبيلان والذي تطرق فيها عن أهمية توعية الشباب حول ما يضرهم من سلوكيات خاطئة وكذلك التأكيد على الأمور النافعة والإيجابية التي تعود عليهم بالأثر البالغ في حياتهم التدريبية وعلاقاتهم الاجتماعية وحياتهم الدينية والوطنية ، كما تطرق الشيخ الجبيلان إلى أهمية التخطيط السليم للوصول إلى الأهداف التي يبتغيها كل شخص ، وكيفية الوصول إليها ، كما أسرد عدد من قصص النجاح كان السلوك الإيجابي سبباً رئيسياً فيها.

وفي ختام البرنامج قدم عميد الكلية الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب درعاً تذكارياً للشيخ الجبيلان نظير جهوده في إنجاح البرنامج ، وذلك بحضور وكيل الكلية للجودة الأستاذ صالح بن ناصر الرزيحان ووكيل الكلية لخدمات المتدربين الاستاذ غازي بن صالح العيد ووكيل الكلية للتدريب الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الدوغان ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.

يشار بأن هذا البرنامج من مبادرات عدد من الوحدات بالكلية ضمن خطتها الاستراتيجية ، وهي وحدة الخدمات الإرشادية ووحدة النشاط وإدارة خدمات المتدربين بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام.