 337 متدربة على الإسعافات الأولية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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337 متدربة على الإسعافات الأولية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام 1438هـ

337 متدربة على الإسعافات الأولية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام 1438هـ
المناطق_الدمام
نفذت إدارة القسم النسائي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال الربع الأول من العام  1438 هـ عدد (24) دورة إسعافية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية .
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي تم من خلالها تدريب عدد (337) متدربة من المواطنات على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية والإنعاش القلبي الرئوي وحوادث الغرق والحروق و النزيف والغصة والتسمم وغيرها من الإصابات الأخرى والحالات المرضية، بالإضافة إلى ذلك أقام القسم النسائي عدد (13) محاضرة في التوعية والتثقيف الإسعافي لعدد (2309) مستفيدة لعدد من منسوبات الشركات الحكومية و الكليات و المدارس الحكومية والخاصة بالمنطقة الشرقية وتركزت هذه المحاضرات على مبادئ الإسعافات الأولية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة و برنامج المسعف الصغير والتعريف بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي والخدمات التي تقدمها الهيئة  للمجتمع و التعريف برقم الخدمة الإسعافية(997) وكيفية الاتصال به عند حدوث أي طارئ لا قدر الله والتعريف بسيارة الإسعاف وعرض للإصابات المختلفة وطرق التعامل معها بالإضافة إلى توزيع النشرات التوعوية لمختلف الإصابات والهدايا التعريفية بالهيئة.
     هذا و تهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمواطنات والمقيمات وبالجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية للبنات بمختلف مراحلها الدراسية المبادرة بالتقدم لإدارات الأقسام النسائية في هيئة الهلال الأحمر السعودي لطلب تفعيل تلك البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية لرفع مستوى الوعي الإسعافي لدى هذه الجهات ومنسوبيها.

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