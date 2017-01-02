وكيل إمارة جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

دشن وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن صباح اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستهدف أكثر من 100 ألف طفل من الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات من المواطنين والمقيمين التي تمثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأوضح مدير عام صحة جازان الدكتور محمد بن خالد العبد العالي أنه سيتم تنفيذ الحملة على اربع جولات مشيرًا إلى أن الجولة الأولى بدأت أمس وتستمر لمدة خمسة أيام حيث يتم فيها تطعيم جميع المستهدفين مبينًا أن الجولة الثانية تبدأ يوم الأحد الموافق 15 من شهر جمادى الأولى المقبل والثالثة تبدأ يوم الأحد الموافق 15 شوال والرابعة في 21 من شهر ذوالقعدة 1438هـ حيث يعطى جميع المستهدفين كافة الجرعات اللازمة من لقاح شلل الأطفال الفموي.

وبين مدير ادارة مكافحة الامراض المعدية ونواقل المرض بصحة جازان الدكتور عبده دحلان ، أن تنفيذ الحملة سيتم عبر زيارات للمنازل عن طريق 526 فرقة متحركة من المراكز الصحية تغطي أرجاء المنطقة والمحافظات والمراكز ، إلى جانب 178 فرقة ثابتة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وطالب الجميع بالتعاون مع الفرق الميدانية والحرص على إعطاء الجرعة لمن هم دون سن الخامسة حاثا الأهالي من لم تتمكن الفرق من الوصول إليهم، اصطحاب أطفالهم إلى المركز للتطعيم.