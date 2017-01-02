عقب التطوير والتجهيزات التي شهدتها مؤخرا.. أمير جازان يتفقد العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بمقر الإمارة

تفقد صاحب السمو الملكي اﻻمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان صباح اليوم مقر العمليات المشتركة للجهات الأمنية بالمنطقة بديوان الإمارة وذلك أثر النقلة النوعية التي شهدها مقر العمليات المشتركة من تطور والتي تضم كافة الآليات والأجهزة الأمنية والمراقبة التلفزيونية والاتصال المرئي والتي تهدف الى سرعة تبادل المعلومات بين كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وأطلع سمو امير جازان على آلية سير العمل بالعمليات المشتركة وأستمع الى شرح مفصل من مدير العمليات العقيد سعد بن مقبول القحطاني عن الخطوات التي يتم إجراءها بهدف إيصال المعلومات بأسرع وقت ممكن.