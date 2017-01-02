 عقب التطوير والتجهيزات التي شهدتها مؤخرا.. أمير جازان يتفقد العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بمقر الإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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عقب التطوير والتجهيزات التي شهدتها مؤخرا.. أمير جازان يتفقد العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بمقر الإمارة

عقب التطوير والتجهيزات التي شهدتها مؤخرا.. أمير جازان يتفقد العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية بمقر الإمارة
جازان- أمل بهكلي
تفقد صاحب السمو الملكي اﻻمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز  أمير منطقة جازان صباح اليوم مقر العمليات المشتركة للجهات الأمنية بالمنطقة بديوان الإمارة وذلك أثر النقلة النوعية التي شهدها مقر العمليات المشتركة من تطور والتي تضم كافة الآليات والأجهزة الأمنية والمراقبة التلفزيونية والاتصال المرئي والتي تهدف الى سرعة تبادل المعلومات بين كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وأطلع سمو امير جازان على آلية سير العمل بالعمليات المشتركة وأستمع الى شرح مفصل من مدير العمليات العقيد سعد بن مقبول القحطاني عن الخطوات التي يتم إجراءها بهدف إيصال المعلومات بأسرع وقت ممكن.

وعبر سموه عن تقديره  للدور الذي يؤدونه في سبيل خدمة الدين والوطن والمواطن سائلا الله عزوجل التوفيق والسداد لكافة منسوبي العمليات.

من جهته ثمن وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية أ.سلطان بن أحمد السديري زيارة سمو أمير المنطقة لمقر العمليات المشتركة والتي تعد تشجيعاً لأبناءه العسكريين من منسوبي العمليات المشتركة وحافزا للقيام بدورهم المناط بهم وفق نظام الاجراءات العملية المختصة بعملهم ، مثمنا توجيهات سمو أمير المنطقة حيال اداء وتطوير مهام العمليات المشتركة.

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