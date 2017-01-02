فهد بن سلطان لأعضاء الشورى: أنتم مطالبون بنقل مطالب المواطنين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالإمارة أعضاء مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري والدكتور محمد محمود الوكيل والدكتور عبد الله سليمان البلوي ، والدكتورة نوره المري ، والدكتورة حمده الجوفي .

حيث رحب سموه بأعضاء مجلس الشورى ، وقال سموه ” أنا سعيد هذا اليوم أن التقي بكم وفخور بكم لثقة ولاة الأمر- حفظهم الله- لتمثلون النخبة في المملكة ككفاءات وطنية تفيدون بها بلادكم المملكة العربية السعودية ومن خلال زملاؤكم أعضاء مجلس الشورى ، وأضاف سموه انتم مطالبون أن تنقلوا مطالب كل مواطن يعيش على هذه البلاد وأن تكون مناقشاتكم سواء لتبوك أو أي منطقة من مناطق المملكة.

وأعرب أعضاء مجلس الشورى عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وعلى هذه الكلمات الصادقة التي ستكون لهم مشعل هداية في أعمالهم في مجلس الشورى مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن ظن ولاة الأمر.