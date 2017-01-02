 إسرائيل هدمت 1089 مبنى و شردت 1600 فلسطيني في 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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إسرائيل هدمت 1089 مبنى و شردت 1600 فلسطيني في 2016

إسرائيل هدمت 1089 مبنى و شردت 1600 فلسطيني في 2016
Palestinian women watches on as an Israeli army bulldozer with a demolition permit pulls down the house of the Palestinian Raba'ai family which Israeli authorities said was build without a permit, in Al-Dirat south of Yatta village near the West Bank town of Hebron on January 20, 2015. AFP PHOTO/ HAZEM BADER
المناطق_وكالات

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الاثنين، أن إسرائيل هدمت العام الماضي نحو 1089 مبنى للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأدى ذلك إلى تهجير نحو 1600 فلسطيني، وقد أوضحت المنظمة الأممية أن هذا الهدم هو الأعلى منذ ست سنوات.

وطالبت منظمة “أوتشا” التابعة للأمم المتحدة، في التقرير، المجتمع الدولي بالتبرع بــ547 مليون دولار للفلسطينيين. وسيخصص 70% من هذا المبلغ للفلسطينيين في قطاع غزة. وسيتم تكريس 52% من المبلغ الكلي لوكالة الأونروا.

وحسب معطيات الأمم المتحدة، فإن 1.8 مليون فلسطيني (حوالي 37% من بين 4.8 مليون فلسطيني في القطاع والضفة والقدس) يحتاجون إلى الدفاع القانوني والمادي وغيرها بسبب سياسة إسرائيل.

ويعاني 1.6 مليون فلسطيني من نقصان الأمن الغذائي من المستوى المتوسط وحتى الخطير. وفي غزة لا يزال حوالي 50 ألف شخص حتى الآن بدون مأوى نتيجة حرب صيف 2014، وفي الضفة حوالي 8000 فلسطيني يواجهون خطر الاقتلاع من بيوتهم. كما أن هناك عشرات الآلاف ممن يحتاجون إلى المساعدات بسبب عدم حصولهم على الخدمات الحيوية كالصحة والماء والتعليم.

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