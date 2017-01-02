هيئة الإحصاء: التعداد القادم تسجيلي ومرتبط بالعنوان الوطني

كشفت الهيئة العامة للإحصاء بأن ” التعداد العام للسكان والمساكن( 2020م – 1441هـ ) الذي أقرّه مجلس الوزراء،اليوم الاثنين،سيكون لأول مرة تعداداً تسجيلياً يعتمد على السجلات الإدارية ( رقم السجل المدني ، رقم الهوية الوطنية ، ورقم هوية المقيم وأيضا السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ، إلى جانب ارتباطه بالعنوان الوطني.

وأوضحت الهيئة أن التعداد القادم يعد التعداد الخامس في المملكة ويتميز عن السابق بالربط الإلكتروني الشامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

بدوره رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده وولي ولي العهد على موافقة مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن القادم.

الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهـيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين ، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394هـ ، وآخر تعداد تم كان تعداد ( 2010- 1431 ).