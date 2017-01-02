أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة السابق والحالي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم قائد أمن المنشآت بالمنطقة العميد علي نافع العنزي الذي تم تعيينه مؤخراً والقائد السابق لأمن المنشآت العميد خالد عبدالله الفياض.

ورحب سموه بهما وهنأ العميد العنزي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق كما شكر سمو أمير المنطقة العميد الفياض على جهوده متمنياً له التوفيق في عمله.

وأعرب العميد العنزي والعميد الفياض عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر للقطاعات الأمنية في المنطقة.