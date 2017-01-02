 مدير ثقافة وفنون بيشة : الملك سلمان داعم للحركة الثقافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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مدير ثقافة وفنون بيشة : الملك سلمان داعم للحركة الثقافية

مدير ثقافة وفنون بيشة : الملك سلمان داعم للحركة الثقافية
المناطق_عسير
رفع مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في بيشة سياف آل خشيل أسمى التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم.
ونوه في تصريح بهذه المناسبة بما تعيش المملكة العربية السعودية واقعا ملموسا وما تحقق لها خلال العامين الماضيين من منجزات اقتصادية وتنموية شاملة، ومنها الجانب الثقافي والفني، وما جاء من قرارات هامة تدعم مسيرة هذا الجانب، ومنها انشاء هيئة للثقافة وهيئة للترفيه، وفق استراتيجية التحول الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030، تؤكد اهتمامه – حفظه الله – بالحركة الثقافية.
واختتم آل خشيل تصريحه قائلا ” باسمي واسم كل منسوبي جمعية الثقافة والفنون في بيشة والمثقفين والمثقفات والفنانين والفنانات بمحافظة بيشة نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – سائلا الله أن يديم لهذا الوطن الأمن والاستقرار والخير والنماء”

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