انطلاقة المنتدى الرياضي الدولي بحضور شخصيات عالمية

مع بداية العد التنازلي لانطلاقه المنتدى الدولي الرياضي الكبير ” أندية الظل السعودية بين الواقع والمأمول ” والذي ينظمه النادي العربي بعنيزة على مدى ثلاثة ايام متتالية بداءاً من العاشر من يناير الجاري برعاية رسمية من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومن صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة

فقد اعلنت شخصيات اقتصادية واعلامية ورياضية عربية واجنبية المشاركة في هذا المنتدى والاطلاع والاستفادة من العروض الرياضية والاستثمارية التي سوف تطرح في هذا المنتدى

الاستاذ عبدالعزيز الدرع رئيس مجلس ادارة النادي العربي بعنيزة والمدير التنفيذي للمنتدى اكد ان هذا المنتدى يأتي انسجاماً مع الرؤية السعودية الجديدة (2030م) وانسجاماً مع المرحلة الجديدة للرياضة السعودية والاقتصاد السعودي

ويذكر الدرع ان مرحلة تخصيص الاندية السعودية ومرحلة التحول الوطني والرؤية السعودية (2030م ) كانت من الاسباب والمسببات الرئيسية لانطلاقة هذا المنتدى الكبير والمهم والمتميز . والذي يهدف الى خدمة قرابة ال 150 نادياً سعودياً وخدمة القطاع الرياضي والشبابي السعودي بشكل عام .

موضحاً ان فريق عمل المنتدى قد سعى حثيثاً ومن وقت مبكر لكي يكون هذا المنتدى بحجم التطلعات والآمال والاماني التي يرجوها الجميع .

مفيداً ان وجود شخصيات كبيرة جداً اعطى هذا المنتدى صفة الدولية

وافاد الدرع ان تجارب الاخرين ستعرض في المنتدى في جميع المجالات الاعلامية والاستثمارية والرياضية والغاية التي نسعى لكي تتحقق هي تحويل كل التجارب الى منتجات تكون مفيدة ونافعه للأندية السعودية

لا سيماء في هذه المرحلة الحساسة والمهمة التي تشكل من خلالها الكثير من المعطيات التنموية

ووجهه الدرع الدعوة لجميع المهتمين والمختصين لحضور المنتدى والاستفادة مما يطرح به مواضيع ونقاشات وعروض ستكون بحول الله تعالى مفيدة جداً