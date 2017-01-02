أمير تبوك يُهنيء د.اللحيدان بعد تعيينه مديرا لجامعة فهد بن سلطان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالأمارة مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان وهنأ سموه د.اللحيدان بمناسبة تعيينه مديرا لجامعة فهد بن سلطان وقال سمو أمير المنطقة ندعو الله له بالتوفيق وأنت لست بغريب على التعليم فقد كنت مديرا للتعليم ثم وكيلا للوزارة.

وأكد سموه أن الجامعة أغلى ما نملك من الأبناء والحرص على توجيههم لنيل المفيد لبلادهم ووطنهم.

من جهته أعرب مدير جامعة فهد بن سلطان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية داعيا الله أن يكون عند حسن ظن سموه للارتقاء بمكانة ومخرجات الجامعة .