السعودية تخرج طائرات الـ إمبراير (E170) من الخدمة نهائيا

أخرجت الخطوط السعودية طائرات إمبراير (E170) من الخدمة نهائياً مؤخراً، حيث كانت آخر رحلة للطائرة الأخيرة من الأسطول يوم الإثنين 19 ديسمبر 2016م عبر الرحلة رقم (SV326) التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من مدينة شرم الشيخ، حيث تعد الطائرة ضمن 26 طائرة متنوعة الطرازات تم إخراجها من الخدمة تباعاً خلال العام الماضي 2016م, تزامناً مع إستمرار إنضمام المزيد من الأسطول الجديد للمنظومة التشغيلية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي رئيس الشركة المكلف الكابتن سلطان بن منديل الضويحي, أن إستراتيجية إخراج الطائرات من الخدمة يواكبها خطة موازية لتحديث وتنمية الأسطول، ما لا يؤثر على سير العمليات التشغيلية، وبما سينتج عنه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من 4 سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الناقل الوطني, التي تتضمن توفير أفضل تجربة للضيوف وتحسين الأداء البيئي من خلال تشغيل أسطول جديد مكون من أفضل ما أنتجته شركتي “بوينج” و “ايرباص”.

ولفت الضويحي إلى أن الأسطول الجديد الذي يحل بدل الطائرات التي تخرج من الخدمة يتميز بالكفاءة التشغيلية, إضافة إلى الحد من الاستهلاك الزائد للوقود والتقليل من انبعاثات الغازات الملوثة, ما يعني تأثيرات مخففة على البيئة أقل من الطائرات التي خرجت من الخدمة، مبيناً أن خروج كامل طائرات إمبراير (E170) أمرٌ مخطط له مبكراً، وأن الخطوط السعودية عملت على إستيفاء كل الإجراءات التي توائم بين عمليتي إخراج الطائرات وتعويضها بطائرات حديثة تفي بالمتطلبات التشغيلية, لاسيما أن الخطة التشغيلية التي تتضمن إضافة المزيد من الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي, إضافة إلى التشغيل إلى محطات دولية جديدة.

يذكر أن طائرة إمبراير (E170) دخلت إلى منظومة “السعودية” التشغيلية في التاسع من ديسمبر عام 2005م في صفقة تضمنت 15 طائرة، حققت الأهداف التشغيلية خلال الفترة السابقة على القطاعين الداخلي والإقليمي، كما أخرجت “السعودية” خلال العام الجاري 2016م عدد من الطائرات من الخدمة منها اربع طائرات من طراز بوينج (B474-400) وخمس طائرات من طراز بوينج (B777-200) ، أما العام القادم 2017م فقد تم التخطيط لإخراج 25 طائرة من الخدمة 18 طائرة منها من طراز بوينج (B777-200) و 7 طائرات من الجيل الأول لطائرات ايرباص (A320) .