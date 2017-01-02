 الإحصاء: التعداد المقبل يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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الإحصاء: التعداد المقبل يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية

الإحصاء: التعداد المقبل يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية
المناطق_الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أنَّ توجيه مجلس الوزراء لكافة القطاعات الحومية والخاصة بالتعاون والشراكة لإنجاح التعداد إنما هو دليل على حرص القيادة الرشيدة على أن تكون المخرجات الإحصائية للتعداد القادم بنية معلوماتية شاملة لكافة قرارات التنمية الوطنية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم فيما بعد 2020 بمشيئة الله.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أن ” التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ) الذي يُعد التعداد الخامس في المملكة العربية السعودية سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وايضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى) و يرتبط بالعنوان الوطني ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.

ورفع التخيفي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ).
الجدير بالذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهـيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين، وأجري أول تعداد للسكان في المملكة في عام 1394هـ ، وآخر تعداد تم كان تعداد ( 2010- 1431 ).

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