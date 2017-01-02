 توقع تغير الظروف الجوية حول منتصف يناير الجاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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توقع تغير الظروف الجوية حول منتصف يناير الجاري

توقع تغير الظروف الجوية حول منتصف يناير الجاري
المناطق_متابعات

يتوقع  موقع ارصاد جوية تغير الظروف الجوية بشكل واضح في منطقة الجزيرة العربية حول منتصف شهر يناير الجاري، وذلك وفقا للخرائط الجوية المستلمة لدى مركز طقس العرب الإقليمي.

 

حيث يتوقع أن يضعف تأثير المرتفع الجوي المسيطر على المنطقة وذلك بسبب اندفاع كتل هوائية باردة وقطبية المنشأ نحو حوض شرق البحر المتوسط والعراق. ويؤدي ذلك إلى ابتعاد المرتفع الجوي نحو الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية وربما بحر العرب؛ مما يؤدي لتدفق الرطوية نحو الجزيرة العربية تزامنا مع تواجد الهواء القطبي شمالا.

 

وتعتبر تلك مجرد مؤشرات قابلة للتغير، حيث سيتابع مركز طقس العرب طبيعة الكتل الهوائية القطبية الباردة المتوقعة في الفترات المقبلة.

 

يشار إلى أن الجزيرة العربية تأثرت بمرتفع جوي قوي عمل على استقرار الأجواء وانحباس الأمطار وتشكل موجة جفاف قوية أثرت على مناطق واسعة. وحدثت حالة جوية ماطرة واحدة خلال نهاية نوفمبر ولكنها اتصفت بعدم شموليتها لكثير من المناطق.

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