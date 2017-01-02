 مقتل 6 من الحوثيين وقوات صالح في غارات للتحالف بمأرب اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 6 من الحوثيين وقوات صالح في غارات للتحالف بمأرب اليمنية

مقتل 6 من الحوثيين وقوات صالح في غارات للتحالف بمأرب اليمنية
المناطق_وكالات

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية اليوم الاثنين بمقتل ستة من مسلحي الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي، في محافظة مأرب 173/ كم شرق صنعاء.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلات التحالف العربي قصفت دوريتين عسكريتين للحوثيين وقوات صالح في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب مأرب، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وتدمير الدوريتين. وأضافت أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت هي الآخرى دورية للحوثيين وقوات صالح تحمل ذخائر، ما أدى إلى تدميرها.
وأكدت المصادر أن رجال الجيش والمقاومة لا يزالوا مستمرين بتمشيط منطقة المخدرة، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، للتأكد من تحريرها من قبضة “مليشيا” الحوثي وصالح. وشهدت منطقة المخدرة معارك عنيفة بين الطرفين الأسبوع الماضي، تمكن من خلالها رجال الجيش والمقاومة السيطرة على المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح. وتعتبر مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة.

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