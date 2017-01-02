أكثر من خمسين قتيلا خلال تمرد داخل سجن في البرازيل

قتل خمسون شخصا على الأقل ليل الأحد الاثنين في تمرد داخل سجن في ماناوس في شمال البرازيل، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر رسمي.

وقال وزير الأمن العام في ولاية امازونيا سيرجيو فونتيس “وفق حصيلة أولية، تم العثور على ما بين خمسين وستين جثة”، لافتا في مقابلة مع إذاعة “تيرادنتيس” المحلية إلى وقوع مواجهات بين أفراد عصابات داخل السجن