 أكثر من خمسين قتيلا خلال تمرد داخل سجن في البرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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أكثر من خمسين قتيلا خلال تمرد داخل سجن في البرازيل

أكثر من خمسين قتيلا خلال تمرد داخل سجن في البرازيل
المناطق_وكالات

قتل خمسون شخصا على الأقل ليل الأحد الاثنين في تمرد داخل سجن في ماناوس في شمال البرازيل، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر رسمي.
وقال وزير الأمن العام في ولاية امازونيا سيرجيو فونتيس “وفق حصيلة أولية، تم العثور على ما بين خمسين وستين جثة”، لافتا في مقابلة مع إذاعة “تيرادنتيس” المحلية إلى وقوع مواجهات بين أفراد عصابات داخل السجن

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