 (الانضباط) تلزم (الاحتراف) بمنع الشباب من تسجيل اللاعبين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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(الانضباط) تلزم (الاحتراف) بمنع الشباب من تسجيل اللاعبين

(الانضباط) تلزم (الاحتراف) بمنع الشباب من تسجيل اللاعبين
المناطق_الرياض

وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإلزام لجنة الاحتراف بمنع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال البيان الصادر من الاتحاد السعودي، :” إلزام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتنفيذ الفقرة (III/6) من قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تقضي بمنع نادي الشباب من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً أو دولياً خلال كامل فترة التسجيل القادمة”.

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