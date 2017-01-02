(الانضباط) تلزم (الاحتراف) بمنع الشباب من تسجيل اللاعبين

وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإلزام لجنة الاحتراف بمنع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال البيان الصادر من الاتحاد السعودي، :” إلزام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتنفيذ الفقرة (III/6) من قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تقضي بمنع نادي الشباب من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً أو دولياً خلال كامل فترة التسجيل القادمة”.