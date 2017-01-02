 مؤسسة النقد تقبل طلب زيادة رأس مال ملاذ للتأمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعميم “مبادرة عربية” عاجلة لتنسيق الجهود الإغاثية للأشقاء اللاجئين والنازحين بالفيديو.. أفعى ضخمة تلتهم عجلاً أمام أنظار صاحبه مقتل 50 شخصا إثر أعمال شغب في سجن بالبرازيل الحكم على جهادي فرنسي بالسجن عشر سنوات الجمارك: لا مستجد لدينا بخصوص ضريبة السلع المنتقاة على التبغ والمشروبات الغازية مؤسسة النقد تقبل طلب زيادة رأس مال ملاذ للتأمين (الانضباط) تلزم (الاحتراف) بمنع الشباب من تسجيل اللاعبين أكثر من خمسين قتيلا خلال تمرد داخل سجن في البرازيل مقتل 6 من الحوثيين وقوات صالح في غارات للتحالف بمأرب اليمنية توقع تغير الظروف الجوية حول منتصف يناير الجاري الإحصاء: التعداد المقبل يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية الجالية اليمنية بنجران يتبرعون بدمائهم لجنود الحد الجنوبي

مؤسسة النقد تقبل طلب زيادة رأس مال ملاذ للتأمين

مؤسسة النقد تقبل طلب زيادة رأس مال ملاذ للتأمين
المناطق_وكالات

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي قبول طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأس مالها، مؤكدة أنه على الشركة استيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم أنها استلمت طلباً جديداً من شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لرفع رأس مالها، وقامت بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على الشركة تقديمها قبل البت في طلب زيادة رأس المال، التي تضمنت تقديم خطة عمل محدثة للخمس سنوات القادمة، وبناءً على مراجعة فريق العمل لخطة عمل الشركة المحدثة، تم إعلان المؤسسة قبول طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأس مالها .

وقالت:” إنّ موافقتها على طلبات زيادة رأس مال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات أو الاكتتاب في الحقوق الأولوية لتلك الشركات، وإنما تعني أنه تم استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة، مبينة أن تنفيذ خطة العمل هو مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتلك الشركات”.
ودعت ؤسسة النقد العربي السعودي جميع المساهمين في هذه الشركات إلى دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، التي توافق على نشرها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد أعلنت في 29 / 11 / 2016 م عن تعذر موافقتها على طلب شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني زيادة رأس مالها لعدم استيفائها للمتطلبات الأساسية اللازمة لذلك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>