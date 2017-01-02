الجمارك: لا مستجد لدينا بخصوص ضريبة السلع المنتقاة على التبغ والمشروبات الغازية

أكد المستشار عيسى العيسى المتحدث باسم الجمارك عدم علمه بورود أي مستجدات وردت إلى الجمارك بخصوص ضريبة السلع المنتقاة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة المتوقعة بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال عيسى العيسى صباح اليوم الاثنين لـ “الرياض” كما ترون أنا أتواجد حالياً في ورشة عمل ولكن من خلال تواصلي مع الجهات التنفيذية في الجمارك يوم الخميس الماضي وجدت تأكيداً بعدم ورود أي مستجدات في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن الجمارك جهة تنفيذية لما سيتم تقريره من قبل الجهة ذات العلاقة بفرض الضريبة وتحديدها وهي هيئة الزكاة والدخل.

ميدانياً واصل صغار بائعي التجزئة وراغبي التربح عملية إخفاء علب السجائر وتخزينها، ما نتج عنه فقد لها في كثير من منافذ البيع إضافة إلى بيعها بأسعار تفوق قيمتها حيث أكد لنا عدد من المتسوقين شرائهم علبة الدخان بسعر مضاعف.

وبدوره جدد سمير إبراهيم الشيخ عضو لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة تجارة جدة، تأكيده باستمرار فسح ورادت التبغ وعدم إيقافها في منافذ الدخول وقال ” أخبرتكم قبل يومين أن عملنا مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير وأنا أوكد لكم ذلك من جديد وأكرر لكم ما أخبركم به مسؤول المبيعات في الشركة المستوردة للسجائر حول تلاعب العاملين في البقالات الصغيرة واحتكارهم للسجائر بغرض التربح”.

الجدير بالذكر أن ضريبة السلع المنتقاة التي صدر قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي خاصّة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ والتي قد تبلغ ضريبتها 100٪‏، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50٪‏)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100٪‏)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري وأفاد برنامج تحقيق التوازن المالي بأن فرض ضريبة السلع المنتقاة سيبدأ في الربع الثاني من عام 2017.