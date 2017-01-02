الرئيس الأذربيجاني يوجه تهديا شديداً لإيران ويتوعد بتقسيمها إلى “5” دويلات

وجه الرئيس الأذربيجاني “إلهام علييف”، تهديداً شديد اللهجة للمسئولين الإيرانيين ومتوعداً بتقسيم إيران إلى “5” دويلات إن لم يكف مسئولي النظام الإيراني عن تدخلاته المستمرة بالشأن الداخلي لأذربيجان.

وجاء التهديد على خلفية اعتراض إيران على استقبال أذربيجان لرئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي زار “باكو” مؤخراً، والتقى خلال الزيارة بالرئيس الأذربيجاني إلها علييف.

كما رد رئيس الوزراء الأذربيجاني أيضا على تصريحات وزير الدفاع الإيراني حول زيارة نتنياهو لأذربيجان، وقال: “إن لم تكف إيران عن تدخلاتها في الشأن الداخلي الأذربيجاني فسنقوم بمحوها عن الخارطة ونقسمها إلى “5” دويلات.