 الرئيس الأذربيجاني يوجه تهديا شديداً لإيران ويتوعد بتقسيمها إلى “5” دويلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الشرطة تبدأ التحقيق مع نتانياهو في قضية فساد كيم جونغ: كوريا الشمالية بصدد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمير القصيم يوجه باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات القصيم وارتباطه باللجنة النسائية تحرير حي جديد في الموصل من قبضة داعش سندرلاند يفرص التعادل على ليفربول.. والسيتي يستعيد نغمة الانتصارات الرئيس الأذربيجاني يوجه تهديا شديداً لإيران ويتوعد بتقسيمها إلى “5” دويلات تعميم “مبادرة عربية” عاجلة لتنسيق الجهود الإغاثية للأشقاء اللاجئين والنازحين بالفيديو.. أفعى ضخمة تلتهم عجلاً أمام أنظار صاحبه مقتل 50 شخصا إثر أعمال شغب في سجن بالبرازيل الحكم على جهادي فرنسي بالسجن عشر سنوات الجمارك: لا مستجد لدينا بخصوص ضريبة السلع المنتقاة على التبغ والمشروبات الغازية مؤسسة النقد تقبل طلب زيادة رأس مال ملاذ للتأمين

الرئيس الأذربيجاني يوجه تهديا شديداً لإيران ويتوعد بتقسيمها إلى “5” دويلات

الرئيس الأذربيجاني يوجه تهديا شديداً لإيران ويتوعد بتقسيمها إلى “5” دويلات
المناطق_يوسف المطيري

وجه الرئيس الأذربيجاني “إلهام علييف”، تهديداً شديد اللهجة للمسئولين الإيرانيين ومتوعداً بتقسيم إيران إلى “5” دويلات إن لم يكف مسئولي النظام الإيراني عن تدخلاته المستمرة بالشأن الداخلي لأذربيجان.

وجاء التهديد على خلفية اعتراض إيران على استقبال أذربيجان لرئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي زار “باكو” مؤخراً، والتقى خلال الزيارة بالرئيس الأذربيجاني إلها علييف.

كما رد رئيس الوزراء الأذربيجاني أيضا على تصريحات وزير الدفاع الإيراني حول زيارة نتنياهو لأذربيجان، وقال: “إن لم تكف إيران عن تدخلاتها في الشأن الداخلي الأذربيجاني فسنقوم بمحوها عن الخارطة ونقسمها إلى “5” دويلات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>