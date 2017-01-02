 سندرلاند يفرص التعادل على ليفربول.. والسيتي يستعيد نغمة الانتصارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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سندرلاند يفرص التعادل على ليفربول.. والسيتي يستعيد نغمة الانتصارات

سندرلاند يفرص التعادل على ليفربول.. والسيتي يستعيد نغمة الانتصارات
المناطق_وكالات

اهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في سعيه للحاق بتشلسي المتصدر بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه سندرلاند 2-2 الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم.
ورفع ليفربول رصيده الى 44 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 5 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الاول، الذي يخوض مباراة صعبة ضد مضيفه توتنهام هوتسبر الاربعاء.

وتقدم ليفربول بواسطة مهاجمه العائد الى التشكيلة الاساسية دانيال ستوريدج الذي تابع كرة عشوائية داخل المنطقة برأسه في شباك سندرلاند (19)، الا ان الاخير ادرك التعادل بواسطة مهاجمه المخضرم جرماين ديفو من ركلة جزاء بعدها بست دقائق.
وترجم ليفربول سيطرته في الشوط الثاني الى هدف التقدم بواسطة مهاجمه السنغالي سادو مانو من مسافة قريبة (72)، في مباراته الاخيرة قبل الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس الامم الافريقية التي تنطلق في الغابون في 14 يناير. وأبى سندرلاند الذي يصارع من اجل البقاء في الدوري الممتاز، الا ان يخرج بنقطة واحدة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد من ساني داخل المنطقة، ترجمها ديفو ايضا (84).
وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على بيرنلي 2-1، علما انه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو في الدقيقة 32.
وتقدم سيتي بواسطة الظهير الفرنسي غايل كليشي (58)، قبل ان يضاعف الارجنتيني البديل سيرجيو اغويرو الغلة بعدها باربع دقائق، ورد بيرنلي بهدف شرفي سجله بن مي (70). ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 42 في المركز الثالث مؤقتا لحين نهاية مباريات الجولة.

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