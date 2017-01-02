 أمير القصيم يوجه باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات القصيم وارتباطه باللجنة النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يوجه باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات القصيم وارتباطه باللجنة النسائية

أمير القصيم يوجه باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات القصيم وارتباطه باللجنة النسائية
المناطق_بريدة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم ، باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات منطقة القصيم ، وارتباطه باللجنة النسائية بمنطقة القصيم ، وذلك لتطوير عمل مجلس شباب وفتيات منطقة القصيم ، وإشراك النصف الآخر من المجتمع “العنصر النسائي” ، وتوسيع مجالات عملها ، وزيادة عدد أعضائها ، لتتمكن من القيام بأعمالها لخدمة شباب وفتيات منطقة القصيم.

 

وقال سموّه في تصريح بهذه المناسبة : “اهتماماً منا بشقائق الرجال ودعمهم ليكونوا اليد المساعدة في التطوير ، وجهنا باعتماد ترشيح 39 فتاة لعضوية مجلس فتيات منطقة القصيم ، لتوسع عمل المجلس ، وسماع مالدى الفتيات من رؤى ومقترحات ، متمنياً أن يحقق المجلس الأهداف المرجوة من إنشائها ، لخدمة فتيات المنطقة ، وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهن وقيادتهن ، وإعطائهن الفرصة الكاملة للمشاركة في صناعة القرار ، ورسم الخطط التنموية المستقبلية للمنطقة التي تهم فئة الفتيات ، وتقديم ما لديهن من مقترحات وأفكار للمواضيع التي تخصهن ، وتلبي احتياجاتهن الحالية والمستقبلية ، واستيعاب مشاكلهن ووضع الحلول المناسبة لهن ، بما يتوافق مع ثوابتنا الإسلامية.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن للفتيات دورٌ رئيسي ومهم من خلال هذا المجلس ، لما يمكنهن من تقديم نشاطات تخدم الفتيات ، واعداً بأن تؤخذ آرائهن بعين الاعتبار ، مذكرا أن قيادتنا الرشيدة ينظرون لشباب وفتيات هذه البلاد بأنهم الذخيرة الوطنية ، لافتاً الانتباه إلى أهمية دورهن في نقل المجتمع إلى مجتمع فاعل ونشط ومتطور.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل أننا نريد من هذا المجلس أن يطلعنا على ما يمكننا عمله لخدمة الفتيات ، من خلال التنسيق مع بعض الجهات المعنية لخدمتهن ،

مثل لجان التنمية الاجتماعية ، وما تقوم فيه ، والأندية الرياضية ، ونشاطات التعليم العالي والعام ، داعياً إلى توفير بيئة صحية نظيفة وفق الضوابط الإسلامية تخدم الفتيات ، وتحقق طموح ولاة أمرنا – حفظهم الله – لخدمة الفتيات وتلبية رغباتهن ، مشيراً إلى أهمية الفتيات ودورهم الفاعل في المجتمع.

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