كيم جونغ: كوريا الشمالية بصدد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وأجرت كوريا الشمالية تجارب لإطلاق صواريخ باليستية بمعدل لم يسبق له مثيل خلال عام 2016 على الرغم من أن خبراء يقولون إنها لا تزال على بعد سنوات من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل رأسا حربيا نوويا وقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال كيم في كلمة بمناسبة العام الجديد نقلها التلفزيون “تتقدم بحوث وتطوير معدات أسلحة متقدمة بنشاط والإعداد لتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مرحلته الأخيرة.”

وتخضع البلاد لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب تجاربها لإطلاق صواريخ باليستية وتجاربها النووية. وجرى تشديد العقوبات في الآونة الأخيرة بعد أن أجرت بيونجيانج تجربتها النووية الخامسة والأكبر في التاسع من سبتمبر.

ونجاح اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات سيمثل خطوة مهمة في قدرات التسلح السرية لبيونجيانج. وأقل مدى للصواريخ العابرة للقارات هو نحو 5500 كيلومتر لكن بعضها مصمم لقطع مسافة تصل إلى عشرة آلاف كيلومتر أو أكثر. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تبعد تقريبا تسعة آلاف كيلومتر عن كوريا الشمالية.

لكن كوريا الشمالية واجهت صعوبات في النشر الموثوق فيه لصواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز موسودان إذ نجحت في إطلاقه مرة واحدة من بين ثماني محاولات إطلاق في العام الماضي.

وموسودان مصمم للتحليق لمسافة نحو ثلاثة آلاف كيلومتر بما يشكل تهديدا لكوريا الجنوبية واليابان وأيضا قد يشكل تهديدا لجزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة. ودعت أنا ريتشي-ألين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية اليوم الأحد “إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية واللغة التحريضية التي تهدد السلام والاستقرار الدولي واتخاذ الخيار الاستراتيجي بتنفيذ التزاماتها الدولية والعودة إلى المحادثات الجادة.”