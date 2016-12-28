 المسابقات تصدر جدول مباريات الجولات الـ 9 الأخيرة في الدوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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المسابقات تصدر جدول مباريات الجولات الـ 9 الأخيرة في الدوري

المسابقات تصدر جدول مباريات الجولات الـ 9 الأخيرة في الدوري
المناطق_الرياض

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري من المرحلة 18 حتى المرحلة الـ 26 والأخيرة.
وستنطلق الجولة 18 في الـ 12 من جمادى الأول والذي يوافق التاسع من فبراير المقبل، على أن تلعب الجولة الأخيرة في الثامن من شعبان المقبل.

وسيتم خوض آخر جولتين في الدوري بتوقيت واحد باستثناء مباراة الفتح والتعاون في الجولة قبل الأخيرة.
وتم تخصيص الأيام من الخميس وحتى الأحد لخوض مباريات الجولات الـ 9 الأخيرة من الدوري.
يشار إلى أن لجنة المسابقات حددت جولات الدوري منذ وقت سابق إلا أنه تم تأجيل إعلان مواعيدها حتى معرفة روزنامة الاتحاد الآسيوي الخاصة بالبطولات القارية.

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