الشرطة تبدأ التحقيق مع نتانياهو في قضية فساد

بدات الشرطة الاسرائيلية استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الاثنين للاشتباه بتلقيه “هدايا بشكل مخالف للقانون” من اثنين من رجال الاعمال، حسبما افادت وسائل اعلام محلية. وذكرت الاذاعة العامة ان ثلاثة محققين وصلوا الى مقر اقامة نتانياهو الواقع في منطقة راقية وسط القدس. وسيستمر الاستجواب عدة ساعات، وفقا لوسائل الاعلام. وقد افادت وسائل اعلام ان نتانياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات الاف الدولارات من رجلي اعمال اسرائيلي واجنبي مقربين منه، وفي حال تاكدت هذه الوقائع فان رئيس الوزراء يواجه امكان اتهامه ب”استغلال السلطة”. واوردت الاذاعة العامة ان نتانياهو وافق على ان يخضع للاستجواب من قبل الشرطة في مقره الرسمي في القدس “حسبما تقتضيه الضرورة”.

وقد وضع حراس مسكن نتانياهو الرسمي سواتر سوداء لتغطية المبنى، لافساح المجال امام وصول المحققين بتكتم، بحسب مراسل لفرانس برس. وقد نفى نتانياهو بعد ظهر الاثنين ارتكابه تجاوزات في مستهل اجتماع لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه في شريط فيديو نشر على صفحته، “نسمع كل تقارير الاعلام، ونرى ونسمع الاجواء الاحتفالية في استوديوهات التلفزيون وفي اروقة المعارضة”.