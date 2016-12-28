عضوات فريق همتي لإسعادهم التطوعي يزرن مريضات مستشفى الظهران العام

ضمن نشاطاته وفعالياته المستمرة قامت عضوات فريق همتي لإسعادهم التطوعي يوم الاحد الموافق 3/4/1438 بزيارة مستشفى الظهران العام والالتقاء بالطاقم الطبي والإداري، ومع المريضات في المستشفى.

تم التنسيق مع العلاقات العامة في المستشفى لهذه الزيارة حيث أعدت عضوات الفريق برنامجا ترفيهيا للمريضات تخلله وجبة العشاء ، مع توزيع الورود والهدايا وبعض الملابس على جميع المريضات، وكذلك نقش الحنا، مما كان لهذه الفعالية الاثر الطيب على نفسيات المريضات، مع تشغيل بعض الأهازيج التي أدخلت الفرحة والسرور على قلوبهن مما جعلهن يتفاعلن معها.

وأوضحت الأستاذة فاطمة مطاري عضو الفريق والمشرفة على هذه الزيارة قائلة أن هذه إحدى المبادرات التي يقيمها فريق همتي لإسعادهم التطوعي والتي تهدف إلى تسلية المرضى والاهتمام بهم وأن للفريق نشاطاته المستمرة مع مستشفى الظهران، وفي هذا اليوم سعدنا بمشاركة أمهاتنا وأخواتنا الحديث والاستماع لهن وهن يحكين قصصهن مع تحدي المرض، وتذكيرهن بالصبر والأجر على الابتلاء والرضا بقضاء الله، وكانت فرحتهن كبيرة بهذه الزيارة وتقديرهن لعضوات الفريق على هذا المجهود حيث أعطين من وقتهن ومالهن لإسعاد المريضات ولرسم البسمة على وجوههن، وقد كان لها أثر الواضح على نفسيات المريضات حيث قدمن خالص الشكر والتقدير للمتطوعات، بل واصرت إحداهن إلا أن تنتظر في القاعة الجلوس مع آخر متطوعة حتى تخرج.

وختمت الأستاذة فاطمة حديثها بالشكر الجزيل لإدارة المستشفى على التعاون في تنظيم هذه الزيارة، ومثمنة وشاكرة للأخصائية الاجتماعية في مستشفى الظهران العام الأستاذة أمينة الكاظم حضورها ودعمها للفريق ومشاركتهم في هذه الفعالية، وكذلك سعادتها بمشاركة هذا العدد الكبير من عضوات الفريق والمتطوعات اللواتي أحضرن معهن الهدايا ووجبات الطعام، ونسأل الله لهن الأجر والمثوبة ولجميع المرضى الشفاء والعافية.