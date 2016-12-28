 دبي تطلق مشروع بناء أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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دبي تطلق مشروع بناء أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط

دبي تطلق مشروع بناء أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط
المناطق_وكالات

كشفت إمارة دبي الاثنين عن مشروع سياحي ضخم يتضمن بناء أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط، سيكون قادرا على استقبال نحو 1400 يخت. وأعلنت الحكومة في بيان ان المشروع الذي أطلق عليه اسم “دبي هاربور” سيتضمن “مرفأ اليخوت الذي سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتسع ل1400 يخت، إضافة إلى ميناء مجهز لاستقبال السفن السياحية الضخمة مدعوما بمبنى متكامل الخدمات لاستقبال الركاب بطاقة استيعابية ستة آلاف راكب، ووجهة تسوق متميزة ومركزا للفعاليات ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة ومباني سكنية ومكتبية”.
وستستغرق فترة التنفيذ أربع سنوات، حسب البيان الذي أوضح ان المشروع سيرفع قدرات امارة دبي على استقبال اليخوت الى 4400 يخت. وتمكنت امارة دبي من فرض نفسها على الخريطة السياحية العالمية منذ سنوات عدة بفضل استثمارات ضخمة في مراكز تجارية وشقق سكنية فاخرة. وزار دبي نحو 14،2 مليون سائح عام 2015.

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