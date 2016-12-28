الاتحاد الاماراتي يفرض 6 عقوبات على العين والأهلي

فرض الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاثنين عقوبات على ناديي العين والاهلي طالت ايقاف لاعبين وغرامات بلغت 440 الف درهم بسبب الاحداث التي شهدتها مباراة القمة بينهما السبت.

وتعادل الناديان 1-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة القدم. وجاءت المباراة مشحونة وشهدت تدخلات عنيفة بين اللاعبين، أدت إلى طرد حارس مرمى

الاهلي ماجد ناصر بعد تعديه على البرازيلي كايو لوكاس.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد توقيف ناصر خمس مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، وتوقيف لاعبي الاهلي سالمين خميس وخميس اسماعيل وتغريم كل منهما 40 ألف درهم. واوقف لاعب العين محمد عبد الرحمن ثلاث مباريات وغرم 50 الف درهم، بحسب اللجنة التي غرمت ايضا العين 100 ألف درهم والاهلي 10 آلاف، بسبب اعمال الشغب التي قام بها المشجعون.

ويشغل العين المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد 13 مرحلة وله مباراتان مؤجلتان، يليه الاهلي برصيد 26 نقطة