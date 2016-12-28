 سفيرة العمل الأوغندية في ضيافة فرع وزارة العمل والتنميةالإجتماعية بالمنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإعلامية منى النصر سأقاضي كل الصحف التي نشرت تصريحات كاذبة على لساني بحادثة هجوم اسطنبول الجمارك: لم يردنا أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم الهبدان يدشن قسم الطوارئ بعد إعادة تأهيله ووحدة قياس الرئتين بمستشفى عسير هولاند: معركة الموصل قد تنتهي قبل الصيف سفيرة العمل الأوغندية في ضيافة فرع وزارة العمل والتنميةالإجتماعية بالمنطقة الشرقية الاتحاد الاماراتي يفرض 6 عقوبات على العين والأهلي دبي تطلق مشروع بناء أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط المسابقات تصدر جدول مباريات الجولات الـ 9 الأخيرة في الدوري عضوات فريق همتي لإسعادهم التطوعي يزرن مريضات مستشفى الظهران العام الشرطة تبدأ التحقيق مع نتانياهو في قضية فساد كيم جونغ: كوريا الشمالية بصدد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

سفيرة العمل الأوغندية في ضيافة فرع وزارة العمل والتنميةالإجتماعية بالمنطقة الشرقية

سفيرة العمل الأوغندية في ضيافة فرع وزارة العمل والتنميةالإجتماعية بالمنطقة الشرقية
المناطق_منال الدوسري
استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن احمد الغامدي مع وفد هام من المدراء والمسؤلين وزيرة العمل لأوغندا جنات مكواتي والسفير الأوغندي راشد سيمودو صباح اليوم ، وذلك لزيارتها للمنطقة الشرقية .
وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي تؤديها وزيرة العمل الأوغنديةجنات وذلك لرغبة البلدين في تطوير علاقات التعاون الثنائي واستكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بها في مجال العمل ، اضافه الى زيارة بعض الشركات الرائدة بالمنطقة الشرقية .
وشارك في وفد استقبال الوزيرة الأوغندية أحمد الصقور مدير مكتب العمل بالدمام ، محمد الموسى لجنة الاجور بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية ، فؤاد المشيخص مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بفرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة الشرقية ، عبد الله التويجري ، هاني الضامن عضو الفريق الاعلامي ، ليلى الخميري مساعد مدير العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة لقطاع التنمية  ، ندى منشي مديرة ادارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية ومساعد مدير الاعلام لقطاع العمل ، عبد الله شاهين ، فهد ال دردب .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>