سفيرة العمل الأوغندية في ضيافة فرع وزارة العمل والتنميةالإجتماعية بالمنطقة الشرقية

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن احمد الغامدي مع وفد هام من المدراء والمسؤلين وزيرة العمل لأوغندا جنات مكواتي والسفير الأوغندي راشد سيمودو صباح اليوم ، وذلك لزيارتها للمنطقة الشرقية .

وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي تؤديها وزيرة العمل الأوغنديةجنات وذلك لرغبة البلدين في تطوير علاقات التعاون الثنائي واستكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بها في مجال العمل ، اضافه الى زيارة بعض الشركات الرائدة بالمنطقة الشرقية .

وشارك في وفد استقبال الوزيرة الأوغندية أحمد الصقور مدير مكتب العمل بالدمام ، محمد الموسى لجنة الاجور بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية ، فؤاد المشيخص مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بفرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة الشرقية ، عبد الله التويجري ، هاني الضامن عضو الفريق الاعلامي ، ليلى الخميري مساعد مدير العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة لقطاع التنمية ، ندى منشي مديرة ادارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية ومساعد مدير الاعلام لقطاع العمل ، عبد الله شاهين ، فهد ال دردب .