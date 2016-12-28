الإعلامية منى النصر سأقاضي كل الصحف التي نشرت تصريحات كاذبة على لساني بحادثة هجوم اسطنبول

أوضحت المذيعة والإعلامية السعودية منى النصر للمناطق أنها مستاءة من مانشر على لسانها وسيتم مقاضاة الصحف التي نشرت أخبار مغلوطة وتصريحات عنها كاذبة،وسيتم التشهير بهم من قبل وزارة الإعلام ، وقالت هذه الصحف وصفوها بأنها تابعة لإذاعة معينة وهي لاتعمل بها وقد تقاضيها هذه الإذاعة بأنها تكلمت بأسمها ،وأيضا لفقوا على لسانها بأنها رأت المجرمين وهذا يعرضها للخطر، فالحكومة التركية قد تطالبها بأن تكون شاهدة وهي لم تلمح أي مجرم.

وردت على المسيئين للمتوفين والمصابين بالموقع بقولها:أنا لا استوعب كيف مسلم في قلبه ذرة من الإسلام أو الإيمان يتشمت بمسلم ويحكم عليه بالجنة أو النار من خلال تواجده بمكان فيه الموسيقى .. وتسألت قائلة “أنا كنت بالسيارة مع أهلي ومررنا من أمام المطعم بالشارع فلو أصبت بطلقة طائشة ومت هل كانت الناس ستدخلني الجنة أو النار لأني كنت فقط قريبة؟ مضيفة أنما الأعمال بالنيات ولانستطيع نحكم على الناس بالجنة أو النار لأنها فقط لله وهو من يقسمها ، فأرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء..

وعن ليلة الحادثة ذكرت ” النصر “بأنها كانت بمطعم مجاور يبعد تقريبا 300-400م عن مطعم “رينا”الذي وقع به هجوم اسطنبول، وقالت : خرجت مع عائلتي من المطعم عند الساعة الواحدة تقريبا متجهين للفندق،والذي يقع بعد مطعم “رينا “مباشرة ويبعد عنه حوالي 2-5 د بالسيارة ، وعندما استقلينا السيارة وجدنا ناس يضربون على السيارات ويطلبون منا الرجوع ، وأخذنا جانب الطريق في انتظار معرفة ماهية الأمر،والناس تجري في الشارع وتطالبنا بالرجوع،وبنفس اللحظة سمعنا طلقتين نارية ، ولم نعرف هل هي في الهواء أم في بشر، وبعدها طلب زوج أختي من السائق التحريك بسرعة من الموقع وبالفعل عندما تقدمنا وأقتربنا من بوابة مطعم “رينا” لمحت أن هناك جثة ميتة وأتوقع أن الطلقة النارية كانت بالرأس،وواصلنا سيرنا إلى للفندق، وجلسنا في اللوبي وماهي إلا لحظات حتى بدأ الناس يتوافدون علينا ،بشكل كبير ويلحظ عليهم الهلع والخوف،وعندما فتحنا التلفزيون وشاهدنا الأخبار عرفنا وفهمنا أن هناك مذبحة، وكنا قبلها نحلل الموقف فيما بيننا دون أن نعرف ماهي أسباب هذا الهجوم،ولم نكن نعرف أن هناك رهائن ومحتجزين وإطلاق نار عشوائي، وتواصلت عبر “مجموعة للوتساب” مع الناس اللذين نعرفهم بالموقع فظهر لي كم أسم موجود ولكن لم يصلنا منهم أي رد،والأخبار المتداولة بدأت تنشر أن هناك 3 متنكرين بزي بابا نويل وصاروا يضربون ضرب عشوائي على الموجودين .

وقالت أنها لم تكن متواجدة بالمطعم كما ورد في صحف نشرت اليوم على لسانها مضيفة لن أخجل أن أقول أنني كنت هناك لو فعلا كنت موجودة، فالمطعم راقي جدا وليس “ملهى” وهم مطعم مشهور يقصده السياح ويقع على البسفور ويقدم أشهى المأكولات، وأيضا الموسيقى كبقية المطاعم في كل تركيا احتفالا برأس السنة ،وهذا شيء طبيعي، ومطعم “رينا ” من أكثر المطاعم شهرة واحتراما ، ولايرتاده أي أحد بل يجب أن يكونوا من الناس الراقيين وهو من المطاعم الخمس نجوم ، وأقول ذلك حفاظا على حرمة اللذين توفوا في الموقع .

وبينت أن كل اللذين كانوا داخل المطعم لم يخرج منهم أحد ولم يستطيعوا الهروب بحسب ما أخبرها أحد الأصدقاء والذي تواصلت معه ،وهو شاب سعودي كان بالموقع ، وأضافت أنها حاولت التواصل مع السفارة من أجله ليرجع إلى المملكة آمن ، وقال لها أن المتواجدين بالمطعم كانوا يرمون أنفسهم بالبحر للهروب من المجرمين وأيضا يتخبأوا في الحمامات والثلاجات حتى لايقتلوا ، وذكر لها أن المجرمين بعدها غيروا ملابسهم ورموا أسلحتهم،واختبئوا مع الضحايا حتى استطاعوا الخروج من الموقع سالمين .