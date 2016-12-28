هولاند: معركة الموصل قد تنتهي قبل الصيف

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الاثنين خلال زيارة يقوم بها الى العراق ان المعركة التي تخوضها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش لاستعادة الموصل قد تنتهي “قبل الصيف”.

واضاف بخصوص المعركة التي بدات في 17 تشرين الاول/اكتوبر “لم ننته من داعش، فما زالت هناك الموصل. تم التاكيد لنا ان هذا الهدف قد يتحقق في الربيع، اذا كان ذلك ممكنا، وفي جميع الاحوال قبل الصيف”. وتحدث هولاند اثناء توقف في كردستان، المرحلة الاخيرة في زيارته المخصصة لبحث مكافحة تنظيم داعش الذي يسيطر على الموصل منذ حزيران/يونيو 2014. في الاسبوع الفائت تحدث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى هولاند ببغداد الاثنين، عن مهلة “ثلاثة اشهر” للقضاء على التنظيم المتطرف في العراق. تشكل فرنسا المساهمة الثانية في التحالف الدولي لمكافحة داعش بعد الولايات المتحدة. وفي شهرين ونصف شهر تمكنت القوات العراقية من دخول الموصل واستعادة “حوالى 60%” من شرق المدينة بحسب ضابط عراقي، فيما ما زال غرب المدينة خاضعا للتنظيم.