الهبدان يدشن قسم الطوارئ بعد إعادة تأهيله ووحدة قياس الرئتين بمستشفى عسير

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقه عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان وبحضور المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني مشروع تأهيل وترميم قسم الطواري بمستشفى عسير والذي شمل تغيير لكل أرضيات الطواري بالفينيل الطبي وأعاده تأهيل للجدران وغرف العزل وتغيير الكاونترات واضافه قاعات انتظار للرجال والنساء واضافه منفذ لبيع المشروبات الساخنة للمراجعين والعاملين وزيادة عيادات الفرز الي ثلاثة عيادات في ان واحد.

وأكد رئيس قسم الطواري الدكتور عبدالله الهيزعي انه تم تغيير كامل لمنافذ الغازات والشفط واجهزه مراقبه المريض واصبح القسم يعمل بدون أوراق لتكون كل دوره المريض من الاستقبال حتي ينتهي علاجه بالخروج أو دخول المستشفى تتم بطريقه إلكترونية عن طريق شاشات تبين سير المريض داخل الطواري وتم دعم القسم بأخصائيين واستشاريين متخصصين بطب الطواري علي مدار الساعة لتصل الطاقة الاستيعابية الي ٥٤ سريرا ودعا مراجعي طوارئ المستشفى من الحالات الباردة الغير طارئه الي الاستفادة من المراكز الصحية المناوبة بابها حتي منتصف الليل وكذلك العيادات المسائية بالعيادات الخارجية بمستشفى عسير لتخفيف الضغط علي الطواري.

كما دشن الدكتور الهبدان وحده قياس كفاءه الرئتين بعد تزويدها بأجهزة متطورة تمكن المختصين بعمل الاختبارات الدقيقة لكفاءة الجهاز التنفسي والرئتين المرتبط بالحاسوب وذلك عن طريق قمره خاصه يتم التحكم بالضغط فيها وقياس كفاءه وظيفه الرئة بطريقه دقيقه و أكد الدكتور بدر الغامدي أستاذ و استشاري طب الباطنية والصدرية ومشرف الوحدة ان عدد المرضي اللذين يستفيدون من خدمات الوحدة يفوق ١٠٠ مريض شهريا بعد ذلك شرح اختصاصي قياس كفاءه الرئة فهد الاحمري طريقه عمل الجهاز وأفاد ان المرضي المحولين سابقا للمراكز التخصصية سيتمكنون من عمل الفحص بالوحدة حاليا وقد وعد الدكتور عايض الشهراني مراجعي المستشفى انه سيكون هناك تطوير في استحداث مكاتب خدمه شامله وتطوير للعيادات ولخدمات أقسام التنويم خلال الفترة القريبة القادمة لنكون عند حسن توقعات متلقي الخدمة بأذن الله.