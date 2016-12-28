 أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم
المناطق_واس

هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وأشاد سموه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية ، معبرا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وأصبحت محل فخر وإطراء الجميع.

وسأل سمو أمير دولة الكويت المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة المزيد من الرقي والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين

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