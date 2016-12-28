 الجمارك: لم يردنا أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 4 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 يناير 2017 ميلاديا

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الجمارك: لم يردنا أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية

الجمارك: لم يردنا أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية
المناطق_الرياض

أوضحت مصلحة الجمارك الوطنية أنها لم توجه حتى الآن بتطبيق الضريبة الانتقائية التي ينتظر أن يتم العمل بها مستقبلا.
وقالت الجمارك في توضيحها: “لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية”.

الجدير بالذكر أن ضريبة المواد المنتقاة سيتم تطبيقها في الربع الثاني من العام الحالي أي عقب 3 أشهر تقريبا، وتشمل المواد الضارة مثل منتجات التبغ بنسبة تصل إلى 100% إضافة إلى المشروبات الغازية، مع إمكانية إدراج المنتجات التي تتسبب في مرض السكري والسمنة إلى القائمة

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