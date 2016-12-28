الجمارك: لم يردنا أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية

أوضحت مصلحة الجمارك الوطنية أنها لم توجه حتى الآن بتطبيق الضريبة الانتقائية التي ينتظر أن يتم العمل بها مستقبلا.

وقالت الجمارك في توضيحها: “لم يرد للجمارك السعودية أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية”.

الجدير بالذكر أن ضريبة المواد المنتقاة سيتم تطبيقها في الربع الثاني من العام الحالي أي عقب 3 أشهر تقريبا، وتشمل المواد الضارة مثل منتجات التبغ بنسبة تصل إلى 100% إضافة إلى المشروبات الغازية، مع إمكانية إدراج المنتجات التي تتسبب في مرض السكري والسمنة إلى القائمة