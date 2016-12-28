فريق غلطة سراي التركي يواجه الاتفاق في التاسع من يناير بالدمام

سلّم نادي غلطة سراي التركي برنامجه الزمني لإدارة نادي الاتفاق لليومين اللذين سيقضيهما في الدمام حيث سيواجه نظيره الاتفاق في مباراة ودية في التاسع من يناير الجاري.

وسيصل غلطة سراي في قبل المباراة التي سيحتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بيوم واحد بوفد يضم 71 فرداً، حيث تقرر أن يعقد مدرب الفريق الهولندي يان أولده ريكيرينغ مؤتمراً صحفياً إلى جانب مدرب الاتفاق الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وسيؤدي الفريق التركي تدريبه الوحيد صباح يوم المباراة وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد، فيما ترتب إدارة الاتفاق للوفد الإداري المرافق لغلطة سراي لقاءات إدارية على هامش الزيارة.

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة قد بدأت طرح تذاكر المباراة في عدد من نقاط البيع منها نادي الاتفاق والبيع عبر الانترنت وفي عدد من المنافذ في المجمعات التجارية.

وتشهد عملية بيع التذاكر اقبالا كبيراً من جماهير الاتفاق والجالية التركية المتواجدة في المنطقة الشرقية والرياض.

من جهة ثانية منح مدرب الاتفاق جاريدو لاعبي فريقه راحة ليومين في أعقاب الخسارة من النصر، حيث سيعاود اللاعبون تدريباتهم الأربعاء استعداداً لمواجهة غلطة سراي.