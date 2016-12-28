هلال الباحة يقيم محاضرة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمقر الكلية التقنية

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمقر الكلية التقنية لعدد 100 طالب من متدربي الكلية ومتدربي المعهد الصناعي الثانوي من قسم الحاسب الالي وقسم التقنيه والكهرباء.

وتضمنت المحاضرة عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور و نبذه تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية

وقد ألقى المحاضرة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب عبدالخالق أحمد الزهراني بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الإستاذ عماد منسي الزهراني

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم منسوبي هيئة الهلال الأحمر من قبل و وكيل الكلية للمتدربين عبدالله خليف وقدم شكره لمنسوبي الهيئة على جهودهم المبذوله في العمل الميداني والتدريبي والإعلامي ورحب بعقد شراكة بين المؤسسه العامة للتدريب التقني والمهني وبين هيئة الهلال الأحمر لخدمة وتوعية المجتمع