تعليم الرياض ينظم دورة تدريبية في الصحافة المدرسية بإدارة التدريب التربوي ( مركز الوسط)

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة التدريب التربوي هذا الأسبوع العديد من الدورات التربوية وذلك بجميع مراكز التدريب ولمدة ثلاثة أيام بمعدل ١٢ ساعة تدريبية صباحية ابتداءً من اليوم الاثنين ١٤٣٨/٤/٤هـ في عدة مجالات كالتطوير الشخصي والمهني والحاسب الآلي والإدارة والقيادة والتخصصات التربوية ومن ضمن هذه الدورات دورة الصحافة المدرسية تقديم المدربين الأستاذ محمد الشماسي والأستاذ زيد الخمشي ويتوقع من المتدربين نهاية الدورة أن يتعرفوا على مفهوم الصحافة وتاريخها وأنواع الصحف المدرسية وضوابط إصدار النشرات الصحفية المدرسية والتعرف على عناصر الاتصال الصحفي وأنواع المواد الصحفية ومعرفة الطريقة الصحيحة لصياغة الخبر ( التحرير الصحفي ) كذلك دور الصحافة المدرسية في بناء الشخصية والثقة بالنفس وحل المشكلات التربوية واكساب الطلاب مهارات إبداء الرأي واحترام الرأي الأخر والمواجهة وممارسة النقد والنقد الذاتي البناء وتنمية ميول الطلاب الأدبية والتذوق الجمالي لديهم من خلال الصحافة .