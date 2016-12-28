بالفيديو.. تعليم مكة يعلق على مقطع المياه الآسنة

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفح مجارٍ ومياه آسنة تحاصر إحدى المدارس المتوسطة في زهرة كدي بمكة المكرمة.

وعلقت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على ذلك المقطع، بالقول: “وفقاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مقطع فيديو حول تسرب مياه في فناء مدرسة وائل بن حجر المتوسطة؛ عليه فقد تم التواصل مع قائد المدرسة لاستجلاء حقيقة ما جرى حيث أفاد بحدوث انسداد في مجاري التصريف الصحي ظهر اليوم؛ ما دفع إلى طفح مياه في الفناء. وعلى الفور قامت إدارة المدرسة بإبلاغ فرق الصيانة في الإدارة العامة للمياه التي وصلت إلى الموقع بعد مغادرة كافة الطلاب ومنسوبي المدرسة، حيث تم البدء في شفط المياه، وتنظيف المنطقة، وتعقيمها، وانتهى العمل بعد عصر اليوم الاثنين”.

وأضافت: “وعليه تؤكد الإدارة العامة للتعليم أن المسألة لا تدعو إلى القلق حيث لا يمثل ما جرى من تسرب خطراً بيئياً على الطلاب ومنسوبي المدرسة. وستنتظم الدراسة من صباح الغد دون قلق أو مخاطر، فيما تعتب الإدارة العامة للتعليم على مَن يحاول بث الإثارة في الميدان التربوي والتعليمي من منسوبي التعليم بالتصوير والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة للضوابط المتبعة في معالجة الطوارئ التي تحدث في أي منشأة، وتؤكد أن تلك مخالفة تستوجب المساءلة القانونية”.